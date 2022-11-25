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«Эпицентр вспышки»: почему заболеваемость коронавирусом в Китае бьет рекорды

Анастасия Харламова

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«Эпицентр вспышки»: почему заболеваемость коронавирусом в Китае бьет рекорды
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Китае зафиксировали антирекорд по числу заражений за весь период пандемии. Медики выявили 32 943 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в Китае произошла очередная вспышка и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время.

По его словам, большое число заболевших в Китае обусловлено высокой плотностью населения и усиленными мерами выявления коронавируса.

— Эпицентром вспышки коронавируса является Пекин. Китайская столица и близлежащие города — это крупнейшая в мире городская агломерация. На ее территории проживает 150 миллионов человек. Любое попадание туда нового штамма вируса грозит обширной вспышкой. Кроме того, китайские медики проводят большое количество исследований у людей с подозрением на коронавирус. Они выявляют практически 100 процентов заразившихся, — объяснил Болибок.

Иммунолог отметил, что на сегодняшний день данные о выявлении нового штамма коронавируса в Китае отсутствуют:

— Пока неизвестно, вызвана ли вспышка в Китае новым штаммом COVID-19 или уже известными видами. Отмечу, что для России любой штамм коронавируса является завозным. В нашей стране слишком маленькая плотность населения для того, чтобы свои собственные штаммы могли возникать и распространяться.

По мнению Болибока, жители Китая подвержены заражению коронавирусом намного больше, чем граждане других стран. У них отсутствует естественный иммунитет из-за жестких антиковидных мер.

— В Китае происходят резкие вспышки коронавируса, потому что у них низкий уровень коллективного иммунитета. Политика нулевой толерантности привела к тому, что большинство населения не болело COVID-19, а делало прививки. У китайцев нет естественного иммунитета к вирусу. В других странах не было таких жестких ограничительных мер, и значительная часть населения имела контакт с природным коронавирусом. Это помогает переболеть в легкой форме или бессимптомно, — объяснил доктор.

Иммунолог считает, что китайская вспышка может не дойти до России, так как там опять ввели жесткий локдаун. Более того, у россиян выработался устойчивый иммунитет к вирусу. Это поможет легко перенести заражения новыми штаммами, заключил Болибок.

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