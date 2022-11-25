Звезду сериала «Игра в кальмара» О Ён Су обвинили в домогательстве

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Звезде популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» О Ён Су предъявили обвинение в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает агентство KoreaJoongAngDaily.

Согласно версии прокуратуры, в 2017 году актер, которому сейчас уже 78 лет, неподобающим образом прикасался к женщине. Она обращалась в полицию по этому поводу еще в декабре 2021 года. Однако тогда дело закрыли, а самому пожилому актеру никаких обвинений выдвинуто не было.

Вскоре дело пересмотрели и возобновили по просьбе потерпевшей. Теперь О Ён Су обвиняется в домогательстве, однако сам он все обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, он просто взял женщину за руку, чтобы показать ей дорогу.

Кроме того, он уже приносил ей за это извинения, но не считает это признанием вины, сообщает агентство.

О Ён Су сыграл в «Игре кальмара» 76-летнего старика О Иль Нама, у которого диагностирована последняя стадия рака головного мозга. Персонаж актера говорил, что не хочет ждать смерти дома, поэтому и пришел на состязания.

Недавно стало известно, что суд в Лос-Анджелесе снял 4 из 11 обвинений, которые были выдвинуты против американского продюсера Харви Вайнштейна. Так, в отношении известного продюсера были сняты два обвинения в изнасилованиях и два — в принуждении к оральному сексу.

В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. Вскоре он подал жалобу на приговор и потребовал проведения нового суда по своему делу.