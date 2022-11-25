Грета Тунберг подала иск против Швеции

Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе с 600 подростками подала иск против правительства страны из-за его политики относительно климата. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило издание Dagens Nyheter.

В качестве истцов выступили порядка шести сотен детей и подростков, объединенных движением «Аврора». В своем иске они требуют признать в судебном порядке недостаточной климатическую политику руководства королевства.

Авторы статьи подчеркнули, что подобные иски были поданы и в других европейских государствах. Так в Германии и Нидерландах активисты выиграли суд у государственных властей, после чего представители обеих стран ужесточили климатические цели.

В ближайшие десять лет Арктика может остаться без морского льда в летнее время. «Вечерняя Москва» узнала у эколога Ильи Рыбальченко, чем опасно таяние ледников и почему это происходит.

Эколог отметил, что таяние морского льда негативно повлияет на животный мир Африки. Например, полярные медведи будут вынуждены отходить на сушу, чтобы не умереть от голода.