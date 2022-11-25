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Грета Тунберг подала иск против Швеции

Евгений Жуков
В мире
Грета Тунберг подала иск против Швеции
Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе с 600 подростками подала иск против правительства страны из-за его политики относительно климата. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило издание Dagens Nyheter.

В качестве истцов выступили порядка шести сотен детей и подростков, объединенных движением «Аврора». В своем иске они требуют признать в судебном порядке недостаточной климатическую политику руководства королевства.

Авторы статьи подчеркнули, что подобные иски были поданы и в других европейских государствах. Так в Германии и Нидерландах активисты выиграли суд у государственных властей, после чего представители обеих стран ужесточили климатические цели.

В ближайшие десять лет Арктика может остаться без морского льда в летнее время. «Вечерняя Москва» узнала у эколога Ильи Рыбальченко, чем опасно таяние ледников и почему это происходит.

Эколог отметил, что таяние морского льда негативно повлияет на животный мир Африки. Например, полярные медведи будут вынуждены отходить на сушу, чтобы не умереть от голода.

Экология Швеция Грета Тунберг
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