Уход вечной мерзлоты: чем опасно исчезновение льда в Арктике в летние периоды

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В ближайшие десять лет Арктика может остаться без морского льда в летнее время. «Вечерняя Москва» узнала у эколога Ильи Рыбальченко, чем опасно таяние ледников и почему это происходит.

По его словам, вода, образовавшаяся от таяния ледников, не принесет вреда окружающей среде.

— Вода от ледников не сможет никого затопить. Лед, когда тает, уменьшает свой объем. Вода, замерзая, наоборот, увеличивается в объеме. Соответственно, после таяния ледников, суммарный объем, занимаемый морем, становится меньше, — рассказал Рыбальченко.

Эколог отметил, что таяние морского льда негативно повлияет на животный мир Африки. Например, полярные медведи будут вынуждены отходить на сушу, чтобы не умереть от голода:

— Многие думают, что полярные медведи едят рыбу. Однако их любимая еда — это моржи и тюлени. Медведям нужно охотиться на суше, они достаточно плохие рыбаки. Они умеют это делать в воде, но совсем не так эффективно. Когда отойдут льды, то и медведям придется уходить дальше на сушу. Это изменит их ареалы обитания. Отмечу, что это очень нехорошая история.

Специалист подтвердил, что таяние ледников способствует существенному изменению климата. По его словам, на планете будут другая влажность, ветры, а также произойдет уход вечной мерзлоты.

Более того, отметил Рыбальченко, важные инфраструктурные объекты и жилые дома подвергнутся разрушению.

— Дома в тех местах строятся таким образом, что забиваются в лед как камень. А он никогда не тает. Так построены не только жилые дома, но и важные инфраструктурные сооружения. Например, железные дороги. Оттаивание почвы способствует их разрушению, — рассказал собеседник «ВМ».

Эколог объяснил, почему происходит таяние ледников. Этому способствуют естественные природные процессы:

— В болотах вырабатывается метан. Он поднимается в воздух, увеличивается количество парниковых газов. Земля становится теплее, вечная мерзлота отходит, и появляются новые болота на ранее замерзших участках, начинается брожение. Соответственно, выделяется еще больше метана, и на планете становится теплее, льды еще сильнее отходят. И так по кругу.

Многие считают, что таяние ледников — это необратимый процесс. Тем не менее есть и другие теории, прогнозирующие другое развитие планеты Земля, заявил эколог.

— В настоящий момент ученые достаточно серьезно спорят относительно того, что происходит на нашей планете, — говорит он. — Армагеддонисты говорят, что мы прошли точку невозврата. А другая часть ученых заявляет о циклических явлениях. Все серьезные колебания, связанные с природными потрясениями, значат лишь то, что планета Земля переходит из спокойного стационарного состояния в другое спокойное состояние. А наука говорит, что смена одного состояния на другое в любой системе подразумевает турбулентность. Миллионы параметров перенастраиваются. Я уверен, что данная перенастройка закончится новым стабильным состоянием. Более того, планета Земля проходила эти циклические состояния миллион лет.

Эколог подытожил, что глобальное потепление — это безусловная гипотеза. Однако у человечества нет возможности поэкспериментировать. У нас только одна планета Земля. Поэтому мы принимаем эту гипотезу только для того, чтобы застраховаться, а вдруг она окажется верной. Но не более того, считает Рыбальченко.