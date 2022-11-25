Пожар в ТЦ на Бауманской улице потушен

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бауманская улица, 32 Карта всех событий

Пожарные полностью потушили возгорание в торговом центе на Бауманской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МЧС в пятницу, 25 ноября.

По информации ведомства, пожар ликвидировали в 15:30. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар, о котором идет речь, произошел в торговом центре на улице Бауманской в доме № 32 в 14:53. Горел один из павильонов на первом этаже. В 15:18 пожар был локализован.

Из-за мероприятий, связанных с тушением огня, на участке Бауманской улицы было остановлено движение трамваев. Однако в настоящий момент оно восстановлено.