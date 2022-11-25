Движение трамваев на Бауманской улице восстановили

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Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Движение трамваев на Бауманской улице в районе остановки «Метро «Бауманская» было полностью восстановлено. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Бауманской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи № 4, 37 и 50 в этом районе временно задерживаются.

На улице Бауманской в доме 32 произошел пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Вскоре горение было ликвидировано.

До этого сообщалось о сокращении интервалов движения трамваев № 47 и 49. На маршруты вышли семь дополнительных трехсекционных вагонов — теперь на них работают 27 вместительных трамваев.

С 12 ноября на Замоскворецкой линии московского метро между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций на полгода. Такое решение было принято в связи с реконструкцией тоннеля. О том, как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии, — в материале «Вечерней Москвы».