Ряд трамвайных маршрутов задерживается на Бауманской улице из-за пожара в ТЦ

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Трамваи № 4, 37 и 50 задерживаются на Бауманской улице в районе остановки «Метро «Бауманская». Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На улице Бауманской в доме 32 произошел пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Вскоре горение было ликвидировано.

До этого сообщалось о сокращении интервалов движения трамваев № 47 и 49. На маршруты вышли семь дополнительных трехсекционных вагонов — теперь на них работают 27 вместительных трамваев.