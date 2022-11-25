Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ряд трамвайных маршрутов задерживается на Бауманской улице из-за пожара в ТЦ

Евгений Белоусов
Город
Ряд трамвайных маршрутов задерживается на Бауманской улице из-за пожара в ТЦ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Трамваи № 4, 37 и 50 задерживаются на Бауманской улице в районе остановки «Метро «Бауманская». Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На улице Бауманской в доме 32 произошел пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Вскоре горение было ликвидировано.

До этого сообщалось о сокращении интервалов движения трамваев № 47 и 49. На маршруты вышли семь дополнительных трехсекционных вагонов — теперь на них работают 27 вместительных трамваев.

Транспорт Москва Центральный административный округ (ЦАО) Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения