Депутат МГД Орлов: Москва ищет новый вектор развития сферы сохранения объектов культурного наследия

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Московское руководство активным образом занимается поиском нового вектора развития сферы сохранения объектов культурного наследия, поскольку для данной отрасли крайне важно развивать практику импортозамещения. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

Депутат напомнил, что в данный момент в центре современного искусства «Винзавод» проходит выставка «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях», где в качестве организаторов выступили городские власти и Российская ассоциация реставраторов.

Существование такой площадки отражает актуальные запросы профессионального сообщества.

По словам Орлова, за последние 12 лет профильные специалисты провели работы над 1898 объектами культурного наследия, из которых 144 объекта было отреставрировано в этом году.

По итогам таких работ доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилась с 39 процентов в 2010 году до 4,4 процента в 2022-м.

Депутат выразил мнение, что организованное мероприятие на «Винзаводе» объединило несколько форматов работы. Так, на площадке центра современного искусства были созданы пространства для проведения соревнований молодых профессионалов, а также специальная зона для мастер-классов и лекторий, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось о старте первой выставки, посвященной импортозамещению в реставрации, на «Винзаводе». Свою продукцию для отрасли представили 15 российских производителей.