«Теперь на съемках вдвоем»: беременная Лена Катина впервые появилась на публике

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Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина впервые после объявления о беременности появилась на публике — на телешоу у Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись».

— Теперь на съемках вдвоем. И кстати, беременность — это когда хочется быть красивой и красиво выглядеть, встречать мир с улыбкой, — отметила Катина.

При этом на мероприятие звезда надела зеленый бархатный костюм оверсайз с мерцающими пайетками, однако скрыть округлившийся живот у певицы не получилось.

О беременности бывшей участницы музыкальной группы «Тату» Лены Катиной стало известно в ноябре этого года. Так, 38-летняя Катина станет мамой во второй раз: у певицы уже растет сын Александр от музыканта Сашо Кузмановича.

В августе 2022 года Лена Катина вышла замуж за миллиардера Дмитрия Спиридонова.