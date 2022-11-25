Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Бауманской улице

Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры

Россия, Москва, Бауманская улица, 32 Карта всех событий

Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего в торговом центре на Бауманской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 25 ноября.

По ее словам, на месте происшествия работу экстренных служб и правоохранительных органов контролирует Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов.

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Возгорание, о котором идет речь, произошло на улице Бауманская в доме № 32, в торговом центре «Елоховский пассаж» в 14:53. Горел один из павильонов на первом этаже. В 15:18 пожар был локализован, а в 15:30 полностью ликвидирован.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Из-за мероприятий, связанных с тушением огня, на участке Бауманской улицы было остановлено движение трамваев, однако на настоящий момент оно восстановлено.