Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Бауманской улице

Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего в торговом центре на Бауманской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 25 ноября.
По ее словам, на месте происшествия работу экстренных служб и правоохранительных органов контролирует Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов.
Возгорание, о котором идет речь, произошло на улице Бауманская в доме № 32, в торговом центре «Елоховский пассаж» в 14:53. Горел один из павильонов на первом этаже. В 15:18 пожар был локализован, а в 15:30 полностью ликвидирован.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Из-за мероприятий, связанных с тушением огня, на участке Бауманской улицы было остановлено движение трамваев, однако на настоящий момент оно восстановлено.