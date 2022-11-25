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«Теперь Little Big — это два человека»: Илья Прусикин заявил о роспуске группы

Евгений Жуков
Общество
«Теперь Little Big — это два человека»: Илья Прусикин заявил о роспуске группы
Фото: vk/littlebigband

Лидер российской группы Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением, в котором говорится о серьезных изменениях в музыкальном коллективе.

Из-за отъезда из России Прусикина и участницы группы Софьи Таюрской Little Big больше не сможет выступать в полном составе.

— Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств группа Little Big это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская, — сообщается на официальной странице коллектива.

Так, остальные члены музыкального объединения, а именно Сергей Макаров и Антон Лиссов, принимать участие в деятельности группы не будут.

До этого сообщалось, что группа Little Big была вынуждена отменить концерты в польских городах.

По словам артистов, они вместе с промоутерами и «польскими друзьями» приложили все усилия для того, чтобы их выступления прошли в Кракове и Катовице. Однако теперь вынуждены отменить мероприятия в связи с «политическим давлением». Музыканты выразили надежду, что польские поклонники смогут побывать на их концертах позже.

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