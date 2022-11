Группа Little Big отменила концерты в Польше из-за «политического давления»

Фото: vk/littlebigband

Российский музыкальный коллектив Little Big был вынужден отменить концерты в польских городах. Об этом сообщается в официальном сообществе группы в социальных сетях.

По словам артистов, они вместе с промоутерами и «польскими друзьями» приложили все усилия для того, чтобы их выступления прошли в Кракове и Катовице. Однако теперь вынуждены отменить мероприятия в связи с «политическим давлением».

Музыканты выразили надежду, что польские поклонники смогут побывать на их концертах позже. Они уточнили, что деньги за билеты зрители могут вернуть в пунктах продаж, передает Lenta.ru.

В августе стало известно, что группа Little Big, покинувшая Россию после начала специальной военной операции на Украине, вернулась из Соединенных Штатов, где попробовала построить карьеру.

В конце июля группа Little Big отменила тур по РФ. Турне We Are Little Big должно было начаться 27 августа с концерта в «Янтарь-холле» в Калининграде. Планировалось, что тур охватит 25 городов по всей России — от Калининграда до Владивостока.