Как продлить жизнь шерстяных вещей

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С приходом холодов наступила пора теплой шерстяной одежды. Но нередко вещи из шерсти могут растянуться или покрыться катышками. О том, как продлить жизнь шерстяной одежде, — в материале «Вечерней Москвы».

Как сохранить эстетичный вид шерстяной одежды:

— обратить внимание на состав при покупке;

— соблюдать указанные на ярлыке правила;

— правильно хранить вещи из шерсти.

Что должно входить в состав вещи:

— кашемир;

— меринос;

— мохер;

— ангора.

Как правильно хранить шерстяную одежду:

— держать вещи из шерсти отдельно от других, в идеале — создать для них отдельную полку;

— хранить, соблюдая сочетания по цвету, чтобы вещи разных цветов не потускнели;

— не хранить на вешалках;

— хранить чистыми;

— использовать средства от насекомых.