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Появились подробности о жизни матери из Казани, которая избила полуторагодовалую дочь

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности о жизни матери из Казани, которая избила полуторагодовалую дочь
Фото: Pixabay

У женщины, которая избила полуторагодовалую девочку в Казани, есть еще двое детей. Причем родительских прав в отношении старшей дочери женщину уже лишили. Об этом стало известно в пятницу, 25 ноября.

Старший ребенок проживает с бабушкой. Среднему ребенку горе-матери четыре с половиной года. По словам уполномоченной по правам детей в Татарстане Ирины Волынец, теперь женщину могут лишить родительских прав и на младших детей.

Тем более что средний ребенок имеет инвалидность. И он, и пострадавшая от побоев матери дочка сейчас находятся в больнице, сообщил телеканал «360».

При этом горе-мать ежедневно, по словам Волынец, приходит в больницу и требует вернуть детей домой, заявляя, что с ними все в порядке.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Казани в Республике Татарстан. В Сеть попало видео, которое, по неподтвержденным данным, женщина снимала, чтобы проучить своего бывшего сожителя. На записи можно увидеть, как горе-мать избивает младшую дочь. Материалом заинтересовался Следственный комитет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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