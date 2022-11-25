Сенегал обыграл Катар в матче чемпионата мира по футболу

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сборная Сенегала со счетом 3:1 обыграла сборную Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в пятницу, 25 ноября.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Булайе Диа (41-я минута), Фамара Дьедью (48) и Бамба Дьенг (84). В сборной Катара сумел отличиться забитым в ворота противника голом Мохаммед Мунтари на 78-й минуте матча.

Накануне капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы.

На 65-й минуте матча Роналду забил заработанное им пенальти. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, забившим голы на пяти чемпионатах мира. До этого гола он был одним из пяти игроков, отличившихся на четырех чемпионатах мира.

В Катаре 20 ноября начался чемпионат мира по футболу. Главное футбольное первенство планеты традиционно привлекает миллионы зрителей. Посмотреть все 64 матча можно на «Матч ТВ», а также на других каналах и платформах холдинга. «Вечерняя Москва» публикует расписание всех матчей и сетку плей-офф турнира.