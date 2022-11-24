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Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии обыграть Гану на чемпионате мира

Евгений Белоусов
Спорт
Гол Роналду с пенальти помог сборной Португалии обыграть Гану на чемпионате мира
Фото: shutterstock

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в четверг, 24 ноября, вышел на поле в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы.

На 65-й минуте матча Роналду забил заработанное им же самим пенальти. Так футболист стал первым человеком в мире, забившим голы на пяти чемпионатах мира. До этого гола он был одним из пяти игроков, забивавших на четырех чемпионатах мира.

Это гол позволил команде собраться и обыграть соперника со счетом 3:2. Теперь португальцы вышли на первое место в турнирной таблице группы Н (три очка).

Накануне стало известно, что футбольная ассоциация Англии отстранила Роналду от двух матчей под эгидой организации. Произошло это из-за инцидента в апреле. Тогда футболист, уходя с поля после проигранного матча, вырвал телефон из рук снимавшего его мальчика и разбил. Оказалось, ребенок страдает от аутизма и диспраксии.

Недавно о расторжении контракта с Криштиану Роналду сообщил футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Руководство «МЮ» поблагодарило португальского форварда за проведенное в составе команды время и пожелало ему всего наилучшего в будущей карьере.

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