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Роналду дисквалифицировали на два матча из-за случая с мальчиком-аутистом

Евгений Белоусов
Спорт
Роналду дисквалифицировали на два матча из-за случая с мальчиком-аутистом
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила португальского нападающего Криштиану Роналду от двух матчей под эгидой организации за инцидент с мальчиком-аутистом. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ассоциации.

— Криштиану Роналду дисквалифицирован на два матча, оштрафован на 50 000 за нарушение правил,

После проигрыша в апреле «Эвертону» Роналду выбил из рук маленького фаната телефон, уходя с поля в конце матча. Вскоре с журналистами связалась мать 14-летнего подростка, которая рассказала, что ее сын болен аутизмом и диспраксией, так называемым «синдромом неуклюжего ребенка». После инцидента у мальчика даже остались синяки на руке, передает ТАСС.

Недавно о расторжении контракта с Криштиану Роналду сообщил футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Руководство «МЮ» поблагодарило португальского форварда за проведенное в составе команды время и пожелало ему всего наилучшего в будущей карьере.

До этого телеканал ESPN сообщил, что «Манчестер Юнайтед» намерен подать в суд на футболиста, если он решит отказаться покинуть состав команды. По данным издания, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует избежать подобного исхода событий.

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