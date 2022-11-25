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Мадагаскарские тенреки впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке

Лала Манушакян
Общество
Мадагаскарские тенреки впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Мадагаскарские тенреки впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в пятницу, 25 ноября.

— У наших «типа ежиков» очень необычная спячка. Они начинают засыпать, когда температура воздуха опускается до 16–18 градусов: для них это означает, что пришла зима (мадагаскарская зима). В условиях зоопарка зоологи специально опускают температуру в помещении, — отмечается в сообщении.

Так, благодаря спячке у тенреков нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, также улучшаются самочувствие и настроение.

В ведомстве отметили, что животные сами показывают свою готовность погрузиться в зимний сон. Например, они начинают разгребать грунт, ложатся на голый пол вольера и реже выходят из хижины, передает пресс-служба зоопарка.

Также одними из первых в Московском зоосаде в зимнюю спячку впали белогрудые ежи. Так, у этих ежей во время спячки сильно замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения сокращается до 20–60 ударов в минуту, а дышат они всего раз в минуту.

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