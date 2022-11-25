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Ощущение приближающейся смерти: что такое паническая атака и какие у нее симптомы

Иссалина Аюпова

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Общество
Что такое паническая атака
Фото: depositphotos

Паническая атака — состояние, когда у человека возникает ощущение приближающейся смерти или его настигает мысль о том, что он сходит с ума. Как побороть эту проблему и существует ли опасность длительных приступов, «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.

Психологические симптомы

По ее словам, приступы тяжелой тревоги встречаются сейчас как у детей, так и взрослых:

— Депрессивно-тревожные расстройства сильно «помолодели», и сейчас большое количество подростков проходят лечение у специалистов.

Психиатр рассказала, что раньше панической атакой называли явление, четко ограниченное по времени (1–1,5 минуты), которое сопровождалось учащенным сердцебиением, одышкой и нехваткой воздуха. Сейчас же специалисты стали более лояльны к этому термину:

— Допускается разное время приступов панической атаки: от 1,5 минуты до 1,5 часа.

Однако длительные панические атаки, подчеркнула врач, не представляют серьезной опасности для человека:

— Как и в случае с минутной атакой, ничего страшного с человеком не произойдет. Самое страшное — это сам приступ, хуже него с человеком ничего не случится.

Однако Жесткова предупредила, что длительные приступы могут способствовать возникновению таких расстройств, как дереализация и деперсонализация:

— Состояния, при которых человек считает, что он не такой, как все, из-за этого чувство тревожности увеличивается вдвойне.

Физические симптомы

По словам психиатра, физические проявления панической атаки могут быть различны:

— Физиологически они проявляются через потоотделение, отдышку, учащенное сердцебиение и головокружение. Но такие приступы никогда не станут причиной реального обморока. Это могут быть только ощущения, которые граничат с этим состоянием.

Врач отметила, что нередки случаи, когда люди ошибочно принимают тревожное состояние за паническую атаку:

— Паническую атаку вполне можно перепутать с простым эпизодом тревоги или с предобморочным состоянием. Поэтому в более зрелом возрасте при возникновении этих симптомов стоит обратиться к кардиологу, чтобы сделать ЭКГ и исключить возможный ряд опасных заболеваний, таких как аритмия, например.

Борьба за спокойствие

Психотерапевт рассказала, что побороть панические атаки можно несколькими способами:

— Главным из них является лавирование на волнах панического приступа. Когда человек чувствует приближение панической атаки, ему нужно смириться с этой мыслью и постараться быстрее прийти в себя.

Также, по словам Жестковой, можно использовать дыхательные техники и релаксацию или постараться отвлечься.

— Если человек находится в комнате не один, ему стоит поговорить с человеком на отстраненную тему, чтобы отвлечь себя от психологически трудной ситуации, — заключила специалист.

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