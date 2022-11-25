СМИ: Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в своем доме

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В Новой Москве при пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова режиссера и актера Станислава Говорухина Галина. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили экстренные службы.

— При пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина, — передает слова представителя экстренных служб ТАСС.

Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она была второй женой народного артиста России.

Станислав и Галина Говорухины прожили в браке более 50 лет. Режиссер скончался в июне 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 82 лет.