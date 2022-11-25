Приуроченная к 10-летию Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки выставка пройдет в Новой Третьяковке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Приуроченная к 10-летию Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки выставка пройдет с 25 ноября по 25 декабря в Новой Третьяковке. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Выставка проводится при поддержке российского Минкульта. Вход бесплатный.

Основная задача выставки — показать достижения сравнительно молодого, но успешно заявившего о себе художественного института. На ней посетителям представят около 3000 произведений, выполненных в различных видах и техниках изобразительного искусства.

На выставке покажут произведения студентов и учащихся академии и школы акварели, а также художников-педагогов, многие из которых являются народными и заслуженными художниками РФ, академиками и членами-корреспондентами Российской академии художеств.

10 октября сообщалось, что в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ежедневно приходят почти шесть тысяч посетителей. Директор учреждения Марина Лошак назвала музей «пристанищем» для быстро меняющегося мира.