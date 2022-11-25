Появились подробности о пожаре, при котором погибла вдова Станислава Говорухина

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стали известны подробности о пожаре в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве, где погибла вдова народного артиста России Станислава Говорухина Галина.

Как уточняется, загорелась мансарда дома, в котором некогда жил и сам режиссер. Вспыхнули личные вещи и мебель. В общей сложности огонь охватил примерно 100 квадратных метров. Тело Галины Говорухиной обнаружили на месте происшествия, передает Telegram-канал Mash.

Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она была второй женой народного артиста России.

Станислав и Галина Говорухины прожили в браке более 50 лет. Режиссер скончался в июне 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 82 лет.