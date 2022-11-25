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Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Город без преград»

Евгений Жуков
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов общество «Город без преград»
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Город без преград», учрежденное уже фигурирующим в списке социологом Искандером Ясавеевым*.

Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении СМИ требований соответствующего закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

В Минюсте напомнили, что, согласно требованиям законодательства, юрлица подлежат включению в список, а создаваемые ими материалы, распространяемые на территории государства, подлежат обязательной маркировке, передает официальный сайт ведомства.

18 ноября Минюст внес в перечень физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, рэпера Ивана Алексеева (Noize MC) и блогера Михаила Светова.

До этого ведомство включило в реестр физлиц-иноагентов журналистов Екатерину Котрикадзе и Владимира Роменского, а также генерального директора телеканала «Дождь»** Наталью Синдееву.

*Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Организации признаны в РФ СМИ-иноагентами.

Минюст РФ Россия иноагенты
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