Анна Семенович раскрыла секрет своего похудения

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Актриса Анна Семенович рассказала о секрете своего похудения.

По словам певицы, она привнесла в свою жизнь физическую активность после того, как переболела коронавирусом в третий раз. Знаменитость также добавила, что беговая дорожка находится у нее прямо дома. В день на спорт Семенович тратит почти полтора часа. Сама звезда напомнила, что имеет профильное спортивное образование.

Несмотря на то что певица тяжело перенесла заболевание, последствий инфекции она не наблюдает. Как уточнила Семенович, она периодически проверяет кровь и старается следить за здоровьем.

Сегодня артистке приходится пить много добавок с витаминами, которые ей прописали медики. По ее словам, она пьет лекарства «горстями», поскольку «коронавирус очень сильно вымывает иммунитет и витамины из крови», передает Пятый канал.

До этого Семенович рассказала, что больше не боится остаться без семьи. Знаменитость считает, что создавать семью нужно только тогда, когда ты уверен, что она будет счастливой.

Она также добавила, что имела опыт отношений на расстоянии. По словам артистки, в таком союзе важно стараться уделять второй половинке как можно больше времени.