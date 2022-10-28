«В страхе нет смысла»: Семенович призналась, что не боится жить без семьи

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российская певица Анна Семенович рассказала, что больше не боится остаться без семьи.

По ее словам, создавать семью нужно только тогда, когда ты уверен, что эта семья будет счастливой.

— Смысл создать счастливую семью, а не просто какую-то, чтоб не бояться. Поэтому я больше не боюсь, в страхе нет смысла, — рассказала певица.

Она также добавила, что имела опыт отношений на расстоянии. По словам артистки, в таком союзе важно стараться уделять второй половинке как можно больше времени, передает Пятый канал.

Недавно Семенович рассказала о преимуществах интимной жизни после 40 лет. По ее словам, интимная жизнь после 40 лет ни в чем не уступает той, что происходит в молодом возрасте, а, напротив, становится только ярче.

Также на лектории «ЗОЖ или кутеж» в рамках «Здоровой Москвы» в амфитеатре парка «Зарядье» Анна Семенович рассказала, что после ухода из группы «Блестящие» она поняла, что подорвала свое здоровье. С тех пор она ежегодно на три дня ложится в клинику, чтобы пройти полное обследование, и проводит недельный курс детоксикации.