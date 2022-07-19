Семенович рассказала о преимуществах интимной жизни после 40 лет

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Певица и актриса Анна Семенович убеждена, что интимная жизнь после 40 лет ни в чем не уступает молодому возрасту, а напротив становится только ярче. На эту тему 42-летняя артистка поразмышляла в своих соцсетях.

— Вот что я вам скажу. После 40-ка все в этой жизни гораздо красочней и вкусней. И особенно секс! Спасибо опыту, умению и пониманию, что доставляет тебе и партнеру удовольствие, — резюмировала звезда.

Позже в видеообращении Семенович пояснила, что ее заявление стало ответом на замечание некоего молодого человека, заявившего, что «после 40 лет секса нет».

— Я вам хочу сказать, что это не так. Мне кажется, что жизнь после 40-ка краше, ярче, мудрее, прекраснее. Я обожаю свой возраст, — цитирует артистку издание The Voice.

Ранее на лектории «Здоровой Москвы» «ЗОЖ или кутеж» в амфитеатре парка «Зарядье» Анна Семенович рассказала, что после ухода из группы «Блестящие» она поняла, что подорвала свое здоровье. С тех пор она ежегодно на три дня ложится в клинику, чтобы пройти полное обследование, а также проходит недельный курс детоксикации.