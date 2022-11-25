Бывший глава Екатеринбурга Ройзман признан иностранным агентом

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Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр физлиц-иноагентов экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в данный список внесли адвоката Илью Новикова, ведущую телеканала «Дождь»* Анну Монгайт и еще три персоны, передает официальный сайт министерства.

Включение указанных лиц в список связано с «осуществлением политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значится Украина.

До этого Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Город без преград»*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом Искандером Ясавеевым**.

Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении СМИ требований соответствующего закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

В Минюсте напомнили, что, согласно требованиям законодательства, юрлица подлежат включению в список, а создаваемые ими материалы, распространяемые на территории государства, подлежат обязательной маркировке.

*Организации признаны в РФ СМИ-иноагентами.

**Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.