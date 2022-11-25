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Тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Подмосковье

Евгений Жуков
Происшествия
Тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Подмосковье
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Тела троих убитых с колото-резаными ранениями были обнаружены в квартире в подмосковном городе Луховицы. Об этом стало известно в пятницу, 25 ноября.

Убийство произошло на фоне конфликта. Убиты хозяин квартиры Геннадий Дайновец, а также его знакомые — 35-летняя Анастасия Покровская и 40-летний мужчина по фамилии Коньков. По предварительной информации, убийца был пьян.

Злоумышленник не оказал сопротивления прибывшим сотрудникам правоохранительных органов, передает Telegram-канал «112».

22 ноября произошло еще одно убийство в Подмосковье. Школьный охранник избил до смерти своего напарника. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что инцидент произошел в городе Раменское 20 ноября в одной из школ.

По версии следствия, двое охранников выпивали на рабочем месте. В какой-то момент мужчины поссорились. Потеряв контроль, злоумышленник накинулся на своего оппонента и забил его палкой до смерти.

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