Вещи героев полка «Нормандия — Неман» сохранились в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В фондах Музея Победы хранятся уникальные предметы, связанные с историей знаменитого истребительного авиационного полка «Нормандия — Неман», которому 25 ноября исполнилось 80 лет с момента основания. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Нормандия — Неман» является советско-французским истребительным авиаполком, который принимал участие в боевых действия на фронтах Великой Отечественной в период с 1943 по 1945 год.

Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов рассказал, что за эти годы летчики полка совершили порядка пяти тысяч боевых вылетов, а также осуществили около 900 воздушных боев и сбили почти 300 самолетов противника.

Главными экспонатами стали комплекс французского летчика Мориса Гидо. Его дочь Анн-Мари Гидо в 2016 году передала награды и личные вещи отца президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По словам Анн-Мари Гидо, она хотела, чтобы «реликвии семьи остались в той стране, где воевал отец».

До этого Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса, ставшего первым этапом в создании виртуальной выставки «Искра надежды». Она посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда, которое будут отмечать 18 января 2023 года.