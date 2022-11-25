Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко

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В Херсонской области на должность председателя правительства назначен Андрей Алексеенко, который ранее возглавлял совет министров Харьковской области. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Алексеева охарактеризовали как профессионала своего дела, который начал свою работу с должности простого инженера по техническому надзору на заводе и добился дальнейших успехов упорным трудом, передает Telegram-канал администрации Херсонской области.

В пресс-службе также заявили, что первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, который до этого был назначен председателем правительства Херсонской области, завершил свою командировку и вернется в Калининград.

До этого стало известно, что мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности указом властей Запорожской области. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.