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Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко
Фото: krd.ru

В Херсонской области на должность председателя правительства назначен Андрей Алексеенко, который ранее возглавлял совет министров Харьковской области. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Алексеева охарактеризовали как профессионала своего дела, который начал свою работу с должности простого инженера по техническому надзору на заводе и добился дальнейших успехов упорным трудом, передает Telegram-канал администрации Херсонской области.

В пресс-службе также заявили, что первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, который до этого был назначен председателем правительства Херсонской области, завершил свою командировку и вернется в Калининград.

До этого стало известно, что мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности указом властей Запорожской области. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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