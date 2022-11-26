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Фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо признали виновными

Лейла Алиева
Происшествия
Фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо признали виновными
Фото: Youtube / Paulina Anisko

Присяжные заседатели признали виновными фигурантов уголовного дела о покушении на убийство певца Авраама Руссо. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы в пятницу, 25 ноября.

— Присяжные огласили вердикт по делу Демкина Михаила, Джура Виталия, Трясникова Алексея. Все они признаны виновными в инкриминируемых им деяниях, — заявили в суде.

Согласно решению, Трясников не заслуживает снисхождения, а Джура и Демкин — заслуживают.

В 2006 году в Москве обстреляли автомобиль Руссо, в результате он получил четыре ранения бедра. По данным следствия, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов из-за личной неприязни организовал покушение на артиста и нашел пособников, которыми и стали Джура, Трясников и Демкин. Последний скончался в 2014 году, но его дело не было прекращено.

Джура и Трясников обвиняются по статье «Убийство двух или более лиц по предварительному сговору и по найму», Демкин — по статье «Незаконное приобретение или хранение оружия».

Другое покушение произошло 28 октября, когда неизвестный вооружившись молотком, ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Целью мужчины было нападение именно на конгрессвумен, однако самой Пелоси в этот момент в доме не было.

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