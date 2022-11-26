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K-Pop звезду Криса Ву приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование

Лейла Алиева
В мире
K-Pop звезду Криса Ву приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование
Фото: GEM_Ady (GEM_brilliant) / CC BY 2.5

Бывшего участника корейской группы EXO Криса Ву приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает CT Insider.

Окружной суд Пекина назначил Ву наказание сразу по двум обвинениям. Так, 11 лет и шесть месяцев тюрьмы артисту дали за изнасилование в 2020 году, а также год и десять месяцев — за «сбор толпы для участия в неразборчивых сексуальных связях» в 2018 году. По истечению срока исполнителя сразу же депортируют из страны.

Также его оштрафовали на 83,7 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов путем занижения доходов от выступлений и других источников дохода.

Криса Ву задержали в августе прошлого года, когда 17-летняя девушка заявила, что певец под видом прослушивания напоил ее алкоголем и склонил к интимной связи. Позже еще семь женщин обвинили знаменитость в том, что он соблазнял их, обещая высокооплачиваемую работу. Сам же артист не признал своей вины.

В сексуальных домогательствах также обвинили звезду популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» О Ён Су. По данным прокуратуры, в 2017 году актер неподобающим образом прикасался к женщине.

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