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Приметы и советы

Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин в Ярославле

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин в Ярославле
Фото: Pixabay

Неизвестный ограбил ювелирный магазин в центре Ярославля, угрожая игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области в пятницу, 25 ноября.

В полицию Ленинского района Ярославля обратилась директор одного из ювелирных магазинов. Она рассказала, что вечером мужчина зашел в торговый зал и разбил одну из витрин, забрав оттуда восемь золотых браслетов. Ущерб владелица магазина оценила в 479 тысяч рублей.

Позже полиция нашла злоумышленника, им оказался 48-летний местный житель. По его словам, к преступлению он готовился заранее, купив игрушечный пистолет и спецодежду. Похищенное золото он успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В случае доказанности вины, подозреваемому грозит лишение свободы до восьми лет, говорится на сайте ведомства.

Другого злоумышленника полиция задержала по горячим следам в столичном метро. Мужчина выхватил у подростка телефон перед закрытием дверей вагона и убежал. Злоумышленника нашли и задержали через полтора часа.

Оружие Ярославская область Полиция разбой
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