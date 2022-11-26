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Приметы и советы

«Это реально смешно»: Захарова раскритиковала требование ЕС к Сербии

Лейла Алиева
В мире
«Это реально смешно»: Захарова раскритиковала требование ЕС к Сербии
Фото: МИД РФ

От Европы осталась только географическая привязка к континенту, а как настоящая цивилизация она осталась только в России. Об этом в субботу, 26 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на склонение Сербии к антироссийским санкциям.

— Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России, — отметила она.

В ЕС перестала существовать европейская традиция — извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, а также идеалы гуманизма, написала Захаровой в своем Telegram-канале.

В октябре страны Запада призвали Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза против России, усилив при этом давление через перспективу евроинтеграции. Так, недавно Сербия поддержала резолюцию ООН, которая осуждает РФ за проведение референдумов о вхождении в состав страны новых регионов. Кроме того, заметно сменилась риторика сербских политиков.

Санкции Мария Захарова Сербия
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