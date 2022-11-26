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Экс-замглавы МЧС предрек полный паралич энергосистемы Украины после ударов

Лейла Алиева

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Экс-замглавы МЧС предрек полный паралич энергосистемы Украины после ударов
Фото: shutterstock

Массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины могут привести к полному краху энергетической системы страны и управлению армией. Об этом заявил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев в субботу, 26 ноября.

— Она (энергетическая система — прим. «ВМ») давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы, — отметил он.

После этого может наступить полный паралич системы военного управления, добавил Фалеев. При этом украинская энергосистема была построена в советское время, поэтому она ремонтопригодна, передает РИА Новости.

Недавно еврокомиссар Янез Ленарчич заявил, что ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре Украины, приближается к критическому уровню. По его словам, в настоящее время Евросоюз работает над поддержкой энергоснабжения Украины.

Также глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней окажутся тяжелыми для украинской энергосистемы. Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут производить по мере необходимости, и экономнее относиться к использованию электроэнергии.

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