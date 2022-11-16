«Укрэнерго»: Ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы

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Ближайшие несколько дней станут тяжелыми для украинской энергосистемы. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в среду, 16 ноября.

— Была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже, — рассказал он.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости и использовать электроэнергию с экономией, передает РИА Новости.

Проблемы с энергетикой на Украине начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. Глава государства заявил, что нельзя оставлять без ответа этот инцидент.

В начале ноября издание New York Times сообщило, что власти Украины начали подготовку к эвакуации трех миллионов жителей Киева в случае полного отключения электроэнергии.