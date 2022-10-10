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Путин заявил о нанесении ударов по объектам военного управления Украины

Лейла Алиева
В мире
Путин заявил о нанесении ударов по объектам военного управления Украины
Фото: Администрация президента РФ

Утром был нанесен массированный удар с помощью высокоточного оружия по объектам украинской инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября.

— Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, — отметил он.

По словам главы государства, удары были нанесены по украинским объектам энергетики, военного управления и связям, пишет РИА Новости.

Несколько взрывов прогремело в центре Киева 10 октября. Всего очевидцы услышали четыре взрыва, после которых в городе появился дым. Также в Киевской области сработала система ПВО. Позже местные жители поделились кадрами из центра украинской столицы. В связи с произошедшим движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение после ударов по городам страны. Он отметил, что повреждены энергообъекты по всей стране, а удары были направлены на то, чтобы посеять панику и хаос в стране, а также уничтожить ее энергосистему.

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