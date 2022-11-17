В ЕК заявили, что причиненный ущерб энергосистеме Украины приближается к критическому

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Ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре Украины, приближается к критической отметке. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

— Разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической отметке, — сказал он.

Ленарчич добавил, что на данный момент Евросоюз работает над поддержкой энергоснабжения Украины. По его словам, помощь предоставляется без остановки, передает РИА Новости.

Проблемы с энергетикой на Украине начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день были нанесены удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связям.

Накануне глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для украинской энергосистемы. Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, и использовать электроэнергию экономнее.