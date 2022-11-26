Дептранс выпустил новый тематический билет «Единый» в честь 30-летия НИУ ВШЭ

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице начали выпуск новых тематических билетов «Единый» в честь 30-летия Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В этом году исполняется 30 лет одному из лучших вузов страны — Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики». В честь этого события мы выпустили 200 тысяч проездных билетов «Единый» с дизайном, посвященным юбилею НИУ ВШЭ, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что приобрести такой «Единый» билет можно в кассах и аппаратах по продаже билетов Большой кольцевой линии (БКЛ), а также Кольцевой линии метрополитена и на станциях внутри нее, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, в столице пользователям общественного транспорта будет доступна опция по заморозке годовых абонементов, записанных на транспортную карту «Тройка», на срок до двух недель. Функцию заморозки добавят в приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт» летом следующего года.