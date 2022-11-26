Ефимов: На столичном портале поставщиков опубликовали более 850 тысяч мини-аукционов

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С конца 2016 года на столичном портале поставщиков было опубликовано 857,3 тысячи котировочных сессий — мини-аукционов, которые позволяют московским заказчикам приобретать продукцию по выгодной цене. Поставщики в свою очередь могут получить доступ к госзаказу и быстро заключать контракты. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заказчик публикует закупку и устанавливает сроки проводимой сессии — три, шесть или 24 часа. За это время поставщики могут конкурировать друг с другом, снижая изначальную стоимость.

Заключение контракта по результатам такого мини-аукциона происходит в течение трех дней, что позволяет небольшим компаниям быстро получать прибыль и активнее принимать участие в закупках на портале.

По словам представителя мэрии, в этом году было размещено 191,6 тысячи котировочных сессий на 43 миллиарда рублей, что сопоставимо с объемами за аналогичный период прошлого года, когда показатель составил порядка 40,7 миллиарда.

В свою очередь глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что этим летом для поддержки московских бизнесменов и заказчиков предел закупок на приобретение продукции был увеличен до пяти миллионов рублей, на работы и услуги — до трех миллионов, в то время как раньше предельная сумма составляла всего 600 тысяч.

Такое решение, по мнению Щербакова, способствует увеличению количества пользователей сервиса, а также позволяет заказчикам закупать необходимые товары в большем объеме, а поставщикам — заключать крупные контракты. В итоге средняя стоимость первоначальной цены контракта на портале выросла по сравнению с прошлым годом на 15 процентов и составила 224,4 тысячи рублей.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что за первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.