Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: На столичном портале поставщиков опубликовали более 850 тысяч мини-аукционов

Евгений Жуков
Город
Ефимов: На столичном портале поставщиков опубликовали более 850 тысяч мини-аукционов
Фото: Пресс-служба

С конца 2016 года на столичном портале поставщиков было опубликовано 857,3 тысячи котировочных сессий — мини-аукционов, которые позволяют московским заказчикам приобретать продукцию по выгодной цене. Поставщики в свою очередь могут получить доступ к госзаказу и быстро заключать контракты. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заказчик публикует закупку и устанавливает сроки проводимой сессии — три, шесть или 24 часа. За это время поставщики могут конкурировать друг с другом, снижая изначальную стоимость.

Заключение контракта по результатам такого мини-аукциона происходит в течение трех дней, что позволяет небольшим компаниям быстро получать прибыль и активнее принимать участие в закупках на портале.

По словам представителя мэрии, в этом году было размещено 191,6 тысячи котировочных сессий на 43 миллиарда рублей, что сопоставимо с объемами за аналогичный период прошлого года, когда показатель составил порядка 40,7 миллиарда.

В свою очередь глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что этим летом для поддержки московских бизнесменов и заказчиков предел закупок на приобретение продукции был увеличен до пяти миллионов рублей, на работы и услуги — до трех миллионов, в то время как раньше предельная сумма составляла всего 600 тысяч.

Такое решение, по мнению Щербакова, способствует увеличению количества пользователей сервиса, а также позволяет заказчикам закупать необходимые товары в большем объеме, а поставщикам — заключать крупные контракты. В итоге средняя стоимость первоначальной цены контракта на портале выросла по сравнению с прошлым годом на 15 процентов и составила 224,4 тысячи рублей.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что за первые 10 месяцев 2022 года обороты малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице выросли на 26 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Бизнес Предприниматели Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения