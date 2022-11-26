Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о начале онлайн-экскурсии по павильону «Макет Москвы»

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о начале онлайн-экскурсии по павильону «Макет Москвы»
Фото: Unsplash

В столице с 29 ноября начинаются обзорные онлайн-экскурсии по павильону «Макет Москвы». Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— На ознакомительной экскурсии слушатели рассмотрят архитектурный макет центра города, узнают историю его создания и в чем его уникальность, а также познакомятся с дополнительными возможностями выставочной экспозиции, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что павильон «Макет Москвы» является партнером городского просветительского проекта «Прогулки по музеям онлайн». Этот проект позволяет повысить интерес учащихся к истории России, достижениям ученых, творчеству известных деятелей и развитию современных технологий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о проведении бесплатной экскурсии в День матери, 27 ноября. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет. В этот день они смогут посетить экспозицию музея, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ.

Сергей Левкин Москва История Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения