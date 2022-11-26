Москвичам рассказали о начале онлайн-экскурсии по павильону «Макет Москвы»

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В столице с 29 ноября начинаются обзорные онлайн-экскурсии по павильону «Макет Москвы». Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— На ознакомительной экскурсии слушатели рассмотрят архитектурный макет центра города, узнают историю его создания и в чем его уникальность, а также познакомятся с дополнительными возможностями выставочной экспозиции, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что павильон «Макет Москвы» является партнером городского просветительского проекта «Прогулки по музеям онлайн». Этот проект позволяет повысить интерес учащихся к истории России, достижениям ученых, творчеству известных деятелей и развитию современных технологий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о проведении бесплатной экскурсии в День матери, 27 ноября. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет. В этот день они смогут посетить экспозицию музея, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ.