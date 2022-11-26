Пожар произошел в здании в Красносельском районе

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Россия, Москва, Орликов переулок, 3с1 Карта всех событий

В Красносельском районе Москвы произошел пожар в одном из зданий. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, ночью 26 ноября на пост поступило сообщение о пожаре. По приезде пожарных было зафиксировано, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров, возгорание происходило между третьим и четвертым этажами. Само здание расположено по адресу Орликов переулок, дом 3, строение 1.

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Специалисты ликвидировали пожар с помощью установки гидроабразивной резки «Кобра». Огонь был полностью потушен в 04:20. В Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы» уточнили, что пострадавших при пожаре нет.

Накануне произошел пожар в торговом центре «Елоховский пассаж» на улице Бауманской. Позже он был ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.