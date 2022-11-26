Диетолог перечислила полезные напитки в холодную погоду

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В настоящее время популярность набирает напиток куркума-латте, который плюс ко всему является очень полезным. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

— Очень полезный напиток на основе таких пряностей, как куркума, кардамон, черный перец. Его пьют горячим, при этом обычно используют растительное молоко — оно делает напиток более насыщенным, — пояснила она.

В качестве еще одного полезного напитка Писарева отметила шиповник — он содержит различные минералы, которые помогают в профилактике сердечных заболеваний. Врач рекомендовала пить такой напиток детям.

Помимо этого, она посоветовала добавлять сублимированные ягоды в напиток на основе травяного чая, так как это придаст насыщенный вкус и цвет, сообщает RT.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, можно ли назвать какао полезным напитком. По ее словам, какао — крайне полезный напиток сразу по нескольким причинам: в частности, он понижает давление и работает как антидепрессант. Однако важно, чтобы в составе напитка не было лишних ингредиентов.