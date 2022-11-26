Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог перечислила полезные напитки в холодную погоду

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислила полезные напитки в холодную погоду
Фото: Unsplash

В настоящее время популярность набирает напиток куркума-латте, который плюс ко всему является очень полезным. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

— Очень полезный напиток на основе таких пряностей, как куркума, кардамон, черный перец. Его пьют горячим, при этом обычно используют растительное молоко — оно делает напиток более насыщенным, — пояснила она.

В качестве еще одного полезного напитка Писарева отметила шиповник — он содержит различные минералы, которые помогают в профилактике сердечных заболеваний. Врач рекомендовала пить такой напиток детям.

Помимо этого, она посоветовала добавлять сублимированные ягоды в напиток на основе травяного чая, так как это придаст насыщенный вкус и цвет, сообщает RT.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, можно ли назвать какао полезным напитком. По ее словам, какао — крайне полезный напиток сразу по нескольким причинам: в частности, он понижает давление и работает как антидепрессант. Однако важно, чтобы в составе напитка не было лишних ингредиентов.

Здоровье Зима Напитки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения