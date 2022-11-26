Москвичей пригласили на День баскетбола 3 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Островная улица, 7 Карта всех событий

В спортивном комплексе «Баскет Холл Москва» 3 декабря состоится спортивный праздник — фестиваль «День баскетбола». Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Фестиваль «День баскетбола» проходит в Москве ежегодно. В этом году он вновь объединит школьников, студентов колледжей и столичных педагогов на одной площадке с профессиональными баскетболистами, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Он уточнил, что проведением мастер-классов в этот день займутся известные советские и российские спортсмены. Помимо этого, они станут участниками матчей во время мероприятия. Для гостей события, по словам Кучушева, будут работать спортивно-развлекательные и игровые площадки, где каждый участник праздника сможет выбрать себе занятие по душе.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также в начале декабря в городе стартует акция «Добрая елка». Как уточняется, ее основной целью является помощь как можно большему числу людей посредством совершения добрых дел и исполнения желаний подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Помимо этого, в столице объявили о начале обзорных онлайн-экскурсий по павильону «Макет Москвы». В ходе экскурсии горожане смогут узнать историю создания столицы.