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Более 250 исполнителей выступят в рамках проекта «Музыка в метро»

Араз Салехов
Город
Более 250 исполнителей выступят в рамках проекта «Музыка в метро»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Каховская Карта всех событий

Свыше 250 исполнителей станут участниками финала в рамках проекта «Музыка в метро». Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Новый сезон проекта «Музыка в метро» стартует 1 декабря, для пассажиров будет выступать более 250 исполнителей. Все они прошли строгий отбор жюри. К запуску юбилейного, пятого сезона мы подготовили сюрпризы, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, в столичном метро добавили новые площадки для исполнителей на пяти станциях Большой кольцевой линии (БКЛ): «Каховская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская» и «Кунцевская». Имена всех 254 финалистов можно узнать на сайте проекта, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно о выпуске новых тематических билетов «Единый» в честь 30-летия НИУ ВШЭ. Такой билет можно будет приобрести в кассах и аппаратах по продаже билетов БКЛ метро, а также на Кольцевой линии метрополитена и на станциях внутри нее.

Транспорт Максим Ликсутов Музыка в метро Москва
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