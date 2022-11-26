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Грузовик опрокинулся на проезжую часть на ЦКАД в районе Домодедово

Араз Салехов

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Грузовик опрокинулся на проезжую часть на ЦКАД в районе Домодедово
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, ЦКАД, 206-й километр Карта всех событий

Грузовик опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом стало известно «Вечерней Москве» в субботу, 26 ноября.

Инцидент произошел в районе Домодедово, грузовик перевернулся, груз высыпался на проезжую часть. Движение транспорта на этом участке затруднено.

«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Московской области, подробности уточняются.

Днем ранее, 25 ноября, авария с грузовиком произошла на МКАД. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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