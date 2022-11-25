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Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком на 17-м километре МКАД

Евгений Белоусов
Происшествия
Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком на 17-м километре МКАД
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 17-й километр Карта всех событий

На 17-м километре МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», в аварии пострадали пять человек, среди них было двое детей. Сейчас их всех осматривают врачи скорой помощи.

До этого стало известно, что на юго-востоке Москвы в Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей.

Еще одно ДТП произошло на юге столицы. Около 09:00 в пятницу, 25 ноября, на внутренней стороне 25-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован с различными травмами.

МКАД ДТП Дети
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