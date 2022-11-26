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Приметы и советы

Новую модель электровелосипеда для системы проката начали тестировать в Москве

Араз Салехов
Город
Новую модель электровелосипеда для системы проката начали тестировать в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице тестируют новую модель электровелосипеда, который предназначен для системы проката. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев.

— Сегодня на Северном речном вокзале мы проводим тестирование новой модели электрического велосипеда. Она отличается тем, что поездку можно будет закончить и начать на любой городской велосипедной парковке, — отметил он.

По его словам, новая модель даст возможность расширить географию пользования системой: теперь для транспортного средства не нужно будет искать станцию, его можно оставить на любой велосипедной парковке.

Митяев уточнил, что этот велосипед спроектирован специально для использования в велопрокате. Разработкой его деталей, технологии, дизайна занимались российские дизайнеры. Он отметил, что всего в 2023 году появится три тысячи новых городских велосипедов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В столице подошел к концу пятый сезон аренды электросамокатов. Так, в Дептрансе Москвы подвели итоги за год работы сервиса. Для повышения уровня безопасности поездок в городе было введено 90 новых медленных зон, 49 из которых расположены в жилых кварталах по всему городу.

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