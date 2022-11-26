Синоптик Леус предупредил москвичей о «барической горе» 29 ноября

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В столице держится повышенное атмосферное давление. Во вторник, 29 ноября, из-за атмосферных явлений оно выйдет на свой пик и достигнет показателя 765 миллиметров ртутного столба. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, 26 ноября атмосферное давление в столице повысилось до 760,6 миллиметра ртутного столба, что выше нормы на 13–15 единиц. Он уточнил, что дальнейшее развитие атмосферных процессов в центральной части Европейской России усилит влияние антициклона с северо-востока, а затем с востока. Это в свою очередь повлияет на дальнейший рост показателей барометров, пояснил эксперт.

— Москва забирается на «барическую гору». При этом на свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 миллиметров ртутного столба, что на 17–19 единиц выше положенного по климату, — отметил он.

Лишь к концу рабочей недели атмосферное давление начнет снижаться, пояснил Леус в своем Telegram-канале.

«Вечерняя Москва» выяснила, когда в столицу придут настоящие январские морозы. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, понедельник станет последним теплым днем. Затем температура воздуха начнет постепенно снижаться, морозы в Москве будут усиливаться.