Синоптик Шувалов — о погоде на предстоящей неделе: В Москву придут настоящие январские морозы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Новая неделя в столице начнется с январских морозов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, понедельник станет последним теплым днем. Затем температура воздуха начнет постепенно снижаться, морозы в Москве будут усиливаться:

— В понедельник днем будет около 5 градусов ниже нуля, а ночью температура опустится до минус 7. Это последний теплый день на предстоящей неделе. Потом придут настоящие январские морозы. Во вторник днем ожидается 8 градусов ниже нуля, а ночью — минус 10.

Шувалов отметил, что 4 декабря станет самым холодным днем на предстоящей неделе:

— В среду ночью в области уже может быть минус 15–16 градусов, а в Москве — 12–13 градусов ниже нуля. Каждый следующий день до конца недели температура будет опускаться на 1–2 градуса. Это значит, что в воскресенье наступит самый холодный день. Температура воздуха днем в Москве опустится до минус 9 градусов, а ночью — до минус 15.

Метеоролог подчеркнул, что осадков из-за повышенного давления не будет. Более того, по средним показателям такая погода характерна для конца января.

— В Москве осадков не ожидается. Давление будет очень высоким всю следующую неделю — на уровне 756–759 миллиметров ртутного столба. Такие показатели гарантируют морозную погоду и отсутствие осадков, — уверен Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что в эти выходные в столице ожидаются небольшой снег ночью и низкие температуры.

Кроме того, эксперт предупредил, что москвичам не стоит рассчитывать на теплую зиму, как в Европе.